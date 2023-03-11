Çin'den ABD'ye Giden Yolcular İçin Kovid-19 Test Şartı Kaldırıldı

LOS ANGELES, 10 Mart (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü Çin'den gelen yolcular için zorunlu Kovid-19 testi şartını kaldırdı.

LOS ANGELES, 10 Mart (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü Çin'den gelen yolcular için zorunlu Kovid-19 testi şartını kaldırdı.

CDC web sitesinde yapılan bir duyuruya göre karar; Çin ana karası, Hong Kong, Makao ve belirlenen havalimanlarından ABD'ye kalkan uçuşlarda Cuma günü ABD Doğu Saatiyle 15.00 ve sonrasında yürürlüğe girecek.

Karar, Cuma öğleden sonradan itibaren bu yerlerden gelen uçak yolcularının ABD'ye giderken uçağa binmeden önce artık test yaptırmasına, negatif bir Kovid-19 test sonucu ya da Kovid-19 geçirerek iyileştiğine dair belge göstermesine gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

CDC'ye göre belirlenmiş havalimanları arasında; Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı, Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı ve yine Kanada'daki Vancouver Uluslararası Havalimanı bulunuyor.