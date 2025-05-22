Çin'den ABD'ye Füze Savunma Sistemi Uyarısı

Çin'den ABD'ye Füze Savunma Sistemi Uyarısı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi küresel füze savunma sistemi geliştirmekten vazgeçmesi ve stratejik güveni artırması yönünde uyardı. Mao, ABD'nin 'Altın Kubbe' projesinin uluslararası güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirtti.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi küresel füze savunma sistemi geliştirip konuşlandırmaktan vazgeçmeye ve büyük ülkeler arasındaki stratejik güveni artırmak ve küresel stratejik istikrarı korumak üzere somut adımlar atmaya çağırdı.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin "Altın Kubbe" füze kalkanı inşa etme planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Altın Kubbe"nin kısıtlamasız, küresel, çok katmanlı ve çok boyutlu bir füze savunma sistemi oluşturmayı amaçladığını belirten Mao, ABD'nin bu sistemle, yörüngede önleme sistemlerinin araştırma ve geliştirilmesi ile konuşlandırılması da dahil olmak üzere, dış uzayda muharebe operasyonları yürütebilme kapasitesine yönelik araç ve sistem cephaneliğini genişletmeyi planladığını ifade etti.

Mao, "Bu da projenin güçlü bir saldırgan niteliğe sahip olduğunu gösteriyor ve Dış Uzay Antlaşması'ndaki barışçıl kullanım ilkesinin ihlali anlamına geliyor. Proje, uzayı bir savaş alanına dönüştürme ve uzayda silahlanma yarışı başlatma riskini artıracak ve uluslararası güvenlik ve silah kontrol sistemini sarsacaktır" dedi.

Mao, ABD'nin mutlak güvenliğini her şeyin üstünde tutan "Önce Amerika" anlayışının bir başka yansıması olan sistemin, "herkes için tam güvenlik" ilkesini ihlal ettiğini ve küresel stratejik denge ve istikrara zarar vereceğini söyledi.

Sözcü, "Çin'in bu projeye ilişkin ciddi endişeleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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