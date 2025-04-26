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Çin'den ABD'ye Fentanil Eleştirisi: Zorbalık ve Sorumluluk

Çin'den ABD'ye Fentanil Eleştirisi: Zorbalık ve Sorumluluk
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin fentanil sorununu bahane ederek Çin'e gümrük vergisi uygulamasını eleştirdi ve bu yaklaşımın zorbalık olduğunu belirtti. Guo, sorunun ABD'nin kendisine ait olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin fentanil sorununu bahane ederek Çin'e gümrük vergisi uygulamasını tipik bir zorbalık eylemi diye niteleyerek sert dille eleştirdi.

Guo cuma günkü basın toplantısında ABD'nin fentanil konusunda somut adımlar atmaya zorlamak üzere Çin'e daha fazla cezalandırıcı tedbir uygulayabileceği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, fentanilin Çin'in değil, ABD'nin sorunu olduğunu ve sorumluluğun ABD'ye ait olduğunu söyledi.

Guo, Çin'in iyi niyetini gözardı ederek Çin'e makul olmayan şekilde ek gümrük vergileri uygulayan ABD'nin, iki taraf arasındaki uyuşturucu kontrolüne yönelik diyalog ve işbirliğini ciddi şekilde baltaladığını belirtti.

Sözcü, "ABD, karalama kampanyaları ve saldırılarının, sorumluluklarını yerine getirme konusundaki başarısızlığını gizleyemeyeceğini, iyi niyete kindarlıkla karşılık vermenin sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını ve Çin ile ilişki kurmanın doğru yolunun asla baskı ve tehditten geçmediğini anlamalıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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