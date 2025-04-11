Çin'den ABD'ye Eşit Diyalog Çığı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, devam eden Çin-ABD ticaret anlaşmazlığının, ABD'nin baskı ve tehditleriyle çözüme kavuşmayacağını belirterek eşit diyaloğa dönüş çağrısı yaptı.

He, perşembe günkü basın toplantısında görüşmelere açık olduklarını, ancak tüm görüşmelerin karşılıklı saygı temelinde ve eşit koşullarda yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, ABD'nin ticaret savaşında ısrarcı olması halinde sonuna kadar savaşacaklarını belirtti.

He, "Çin'le etkileşim kurmanın doğru yolu, baskı, tehdit ve şantaj değildir. İki ülkenin orta noktada buluşup farklılıklarını karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde gerçekleştirilecek diyalog ve istişareler yoluyla çözüme kavuşturmasını temenni ediyoruz" dedi.

Ticaret savaşının kazananı bulunmadığını ve korumacılığın bir faydasının olmadığını vurgulayan sözcü, ABD'nin maksimum baskı ve zorbalık taktiğini asla kabul etmeyeceklerini ve meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlı ve etkili önlemler alacaklarını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin sözde "karşılıklı gümrük vergilerine" hem ABD içinden hem de uluslararası toplumdan geniş çaplı muhalefetin sürdüğü bir ortamda ABD'yi en kısa sürede söz konusu tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini kaldırmaya davet ettiklerini dile getirdi.

Sözcü, ABD'ye yanlış eylemlerini düzeltme ve diyalog ve istişareye olanak sağlayan bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmaya da çağırdı.