Çin'den ABD'ye 'Çin Ordusunu Karalamaktan Vazgeç' Çağrısı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD'yi Çin ordusu hakkında sorumsuz yorumlar yapmaktan ve Çin ordusunu karalamaktan derhal vazgeçmeye çağırdı.

Tan Perşembe günü, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla ilgili son açıklamaları hakkında basından gelen bir soruya yanıt olarak, Çin ordusunun, yabancı askeri güçlerle havada ve denizdeki temaslara dair yasa ve yönetmeliklere uygun davrandığını ve her zaman dünya barışı için sadık bir güç olduğunu söyledi.

Sözcü, "Yeni Çağda Çin'in Ulusal Savunması" adlı resmi raporda belirtildiği gibi, Çin'in uluslararası hukuka uygun olarak tüm ülkelerin seyrüsefer ve üst geçiş özgürlüğünü kararlılıkla desteklediğini ve deniz geçişlerinin güvenliğini koruduğunu belirtti.

Tan, tam tersine ABD tarafının ise hegemonik askeri gücünü dünya çapında baskı, tecrit ve savaş uygulamak, dışlayıcı bloklar peşinde koşmak ve çatışmayı kışkırtmak için kullandığını ve bunun küresel barış ve istikrara yönelik en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Tan, Çin ordusunun, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini kararlı şekilde uygulamak, uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmek ve ortak bir geleceğe sahip bir insan topluluğu inşa etmeye olumlu katkılarda bulunmak için diğer ülkelerin askeri güçleriyle el ele vermeye istekli olduğunu söyledi.