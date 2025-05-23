Çin'den ABD ve Filipinler'e Uyarı: Tiexian Jiao'daki Provokasyonlara Son Verin

Çin'den ABD ve Filipinler'e Uyarı: Tiexian Jiao'daki Provokasyonlara Son Verin
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmak için kullanmama çağrısı yaptı. Aynı zamanda Filipinler'den, Çin'in Nansha Qundao adalarındaki Tiexian Jiao'ya yönelik provocatif eylemlerine derhal son vermesini istedi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmakta bir araç olarak kullanmama çağrısı yaparken, Filipinler'den de Çin'in Nansha Qundao adalarından Tiexian Jiao'daki provokasyon ve ihlallerine derhal son vermesini istedi.

Mao, cuma günkü basın toplantısında, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi'nin, Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı gemilerin, Tiexian Jiao yakınlarındaki Filipinler'e ait balıkçı teknelerine düzenlediği kolluk operasyonlarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Filipinler'in defalarca yasadışı olarak Tiexian Jiao'ya personel çıkarıp Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu çiğnediğini vurgulayan Mao, Çin'in karşı tedbirlerinin meşru ve yasal olduğunu kaydetti.

Mao, ABD'ye Güney Çin Denizi'nde sorun yaratmak için Filipinler'i bir araç olarak kullanmaktan vazgeçme ve bölgede barış ve huzuru baltalamaya son verme çağrısı yaptı.

Mao, "Filipinler, Çin'in Nansha Qundao bölgesindeki Tiexian Jiao'ya yönelik provokasyon ve ihlallerine derhal son vermelidir, aksi takdirde Çin buna kararlılıkla karşılık verecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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