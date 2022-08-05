Çin'den ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Hakkında Yaptırım Kararı

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin korkunç provokasyonuna karşılık Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilgili yasaları uyarınca Pelosi ile birinci dereceden yakınlarına yaptırım uygulama kararı aldı. Sözcü, "Nancy Pelosi, Çin'in derinden duyduğu kaygı ve şiddetli itirazlarına rağmen Taiwan'ı ziyaret etmekte ısrarcı oldu. Bu, Çin'in içişlerine büyük bir müdahale anlamına geliyor. Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğüne derinden zarar veriyor, tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ediyor ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barış ile istikrarı ciddi biçimde tehdit ediyor" diye ekledi.