Çin'den ABD Savunma Bakanı'na Sert Tepki

Pekin yönetimi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu'nda Çin hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hegseth'in bölge ülkelerinin barış ve kalkınma çağrısına kulak tıkayarak Soğuk Savaş mantığına dayalı bloklar arası cepheleşmeye övgü düzdüğü belirtildi.

Hegseth'in Çin'i karalayıcı yorumlarıyla şeytanlaştırdığı, yanıltıcı şekilde "tehdit" olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, "Bu yorumlar provokasyonla dolu ve bölünme tohumları ekme niyeti taşıyor. Çin buna karşı çıkıyor ve kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çin'in ABD'yi güçlü şekilde protesto ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Dünya üzerinde ABD'den başka hiçbir ülke hegemonik güç olarak anılmayı hak etmiyor. ABD, Asya-Pasifik'te barış ve istikrarın altını oyan başlıca faktör. Kendi hegemonyasını yaymak, sözde 'Hint-Pasifik' stratejisini ilerletmek için Güney Çin Denizi'ne saldırı silahları konuşlandırıyor, Asya-Pasifik'te gerilim yaratmayı ve çatışmaları körüklemeyi sürdürüyor. Bu girişimler bölgeyi barut fıçısı haline getirirken bölge ülkelerini derinden endişelendiriyor."

"ABD, Tayvan sorunu Çin'e karşı manivela olarak kullanmayı hayal dahi etmemeli"

Tayvan sorununun tamamıyla Çin'in "iç işi" olduğuna, hiçbir ülkenin müdahale edecek durumda olmadığına işaret edilen açıklamada, "ABD, Tayvan sorununu Çin'e karşı bir manivela olarak kullanmayı hayal dahi etmemeli, bu konuda ateşle oynamamalı." uyarısına yer verildi.

Açıklamada, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin hiçbir zaman problem olmadığına dikkati çekilerek, Çin'in toprak bütünlüğünü ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını yasalara ve düzenlemelere uygun olarak koruduğu, ilgili ülkelerle farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla çözmeye bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ABD'ye, bölge ülkelerinin barış ve istikrarı koruma çabalarına saygı göstermesi, bölgenin değer verdiği barış ve istikrar ortamını bilerek yok etmeye, çatışma ve cepheleşmeyi kışkırtarak gerilimi yükseltmeye son vermesi çağrısı yapıldı.

Hegseth'in Çin hakkındaki yorumları

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda dün yaptığı konuşmada, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ve savunma ortaklarına Çin'e karşı ortak caydırıcılık geliştirme çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Asya'da hegemonik güç olmayı hedeflediğini, bölgenin en canlı ve hayati alanlarına hakim olmayı ve kontrol altına almayı umduğunu savunan Hegseth, bunun için ordusunu büyük ölçekte yapılandırdığı, gri alan taktikleri ve hibrit savaş yöntemleri dahil askeri güç kullanma niyetini daha fazla orta koyduğunu ileri sürmüştü.

Hegseth, Çin'in Güney Çin Denizi'nde resif ve adacıkları yasa dışı ele geçirip askerileştirdiğine, komşu ülkelerin egemenliğini tehdit ettiğine, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü engellediğine, Tayvan'ı işgal etme niyetini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Çin'in yarattığı tehdit gerçek ve her an acil hale gelebilir. Pekin'in Hint-Pasifik'te dengeleri değiştirmek üzere askeri güç kullanmaya hazırlandığı herkes için açık olmalı. Çin, bölgedeki statükoyu temelden değiştirmek istediğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.