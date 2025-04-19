Çin'den ABD'nin Ticaret Önlemlerine Sert Tepki

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu, ABD'nin 301. Madde kapsamında Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik soruşturması sonucunda aldığı kısıtlayıcı önlemlere güçlü şekilde karşı çıktıklarını açıkladı.

Federasyondan cuma günü yapılan açıklamada ABD'nin söz konusu hamlesinin iki ülkedeki lojistik sağlayıcıların, gemi ve kargo sahiplerinin, ithalat ve ihracatçıların ve tüketicilerin çıkarlarını ciddi şekilde zedeleyeceği ve Çin-ABD ekonomik ve ticari etkileşimine zarar vereceği belirtildi.

Açıklamada uygulama sonucunda uluslararası lojistik maliyetlerinin artacağı, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının bozulacağı ve küresel ekonomik büyümenin tehlikeye gireceği vurgulandı.

Federasyon, üyelerini ve lojistik, satın alma ve tedarik zinciri sektörlerindeki küresel meslektaşlarını ABD'nin ticari korumacılığının yarattığı zorluklar karşısında küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve sorunsuz işleyişini korumak üzere işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.