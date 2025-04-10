Çin'den ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Sert Tepki

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin Taiwan'a silah satışının, Çin'in yeniden birleşmesini engellemek bir yana, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki askeri güç durumunu bile değiştiremeyeceğini söyledi.

Zhang, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin Taiwan'a yaptığı son silah satışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basında yer alan haberlere göre bir adet F-16V savaş uçağı teslim alan Taiwan, 2026 yılı sonuna kadar 65 adet daha alacak.

Zhang, ABD'nin söz konusu silah satışıyla tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ihlal eden, Çin'in içişlerine müdahale eden ve Taiwan Boğazı'ndaki istikrarı baltalayan çifte standartlı eylemlerine bir yenisini eklediğini vurguladı.

Zhang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun birliklerinin eğitimini yoğunlaştırmaya, savaşa hazırlığını arttırmaya ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşindeki ayrılıkçı faaliyetleri ve dış müdahale girişimlerini geri püskürtmeye devam edeceğini de söyledi.