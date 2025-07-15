Çin'den ABD'nin Küba Yaptırımlarına Tepki

Çin hükümeti, ABD'nin "insan hakları ihlallerine karıştıkları" gerekçesiyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve diğer bazı Kübalı yetkililere yaptırım uygulama kararına karşı çıktığını açıkladı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Kübalı üst düzey yetkililere yönelik yaptırım kararını değerlendirdi.

Lin, Washington yönetiminin "insan hakları ihlallerine karıştıkları" gerekçesiyle Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ve diğer bazı Kübalı yetkililere yaptırım uygulama kararına karşı çıktıklarını belirtti.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı kapsamlı ambargo ve yaptırımların Küba halkına "ciddi zarar" verdiğini vurgulayan Lin, "Bu yaptırımlar derhal kaldırılmalı ve daha da ağırlaştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

"Ticaret savaşlarının kazananı olmaz"

Sözcü Lin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağına ilişkin açıklamasını da değerlendirdi.

Pekin yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair çözüm yolunun "diyalog ve müzakereden" geçtiğine inandığını aktaran Lin, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Baskı ve zorlama yöntemleri sorunları çözüme ulaştırmaz." diye konuştu.