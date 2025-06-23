Çin'den ABD'nin İran'a Yönelik Nükleer Saldırılara Kınama

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Çin, Birleşmiş Milletler'de ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Fu Cong, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, bu eylemlerin uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Haziran (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezinde konuşan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong (ortada, önde), 22 Haziran 2025.

Fu Cong, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınadı.

Fu, BM Güvenlik Konseyi'nin pazar günkü acil gündemle düzenlenen toplantısında, "ABD cumartesi günü İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenlemiştir. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanmasını şiddetle kınıyoruz" dedi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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