Çin'den ABD'nin Gümrük Vergisi Uygulamalarına Tepki

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gümrük vergilerinin diğer ülkelere baskı yapmak, sindirmek veya iç işlerine müdahale etmek için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Mao cuma günü başkent Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya mallarına yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulayacağını duyurması ve Brezilya'yı "adil olmayan" ticaret uygulamalarıyla suçlayarak iç siyasetteki "baskıları" durdurmasını talep etmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın temel ilkeleri ile uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlar arasında yer alıyor" dedi.