Çin'den ABD'li İki Kişiye Yaptırım Kararı

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin, ABD'nin Tibet'le ilgili olduğu iddia edilen insan hakları meseleleri nedeniyle 9 Aralık'ta iki Çinli yetkiliye uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak karşı tedbir almaya ve iki ABD'li kişiye yaptırım uygulamaya karar verdi.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin, ABD'nin Tibet'le ilgili olduğu iddia edilen insan hakları meseleleri nedeniyle 9 Aralık'ta iki Çinli yetkiliye uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak karşı tedbir almaya ve iki ABD'li kişiye yaptırım uygulamaya karar verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in Dış Yaptırımlara Karşı Kanunu uyarınca Çin tarafı, Miles Maochun Yu ve Todd Stein'a yönelik karşılıklı yaptırımlar uygulamaya karar verdi.

Bu iki kişinin Çin'deki her türlü varlıkları dondurulacak. Çin'deki herhangi bir kuruluş veya bireyin bu iki kişiyle işlem yapması yasaklandı. Bakanlığa göre, iki kişinin ve yakın aile üyelerinin vize alması veya Çin'e girişleri de yasak kapsamına alındı.

Karşı tedbirler Cuma günü yürürlüğe girdi.