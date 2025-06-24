Çin'den AB'nin Tıbbi Cihaz İhalelerine Kısıtlamasına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Avrupa Birliği'nin Çinli şirketlerin tıbbi cihaz ihalelerine girmesine getirdiği kısıtlamalara karşı çıkarak, bu adımı korumacı bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Çin Ticaret Bakanlığı, kararlı tedbirler alacaklarını duyurdu.

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB), Çinli şirketlerin üye ülkelerde tıbbi cihaz ihalelerine girmesine kısıtlama getiren kararına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin kararının "korumacı bir adım" olduğu belirtilerek, Çin'in buna karşı çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Pekin yönetiminin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağı vurgulandı.

Bakanlığın ocak ayında yürüttüğü soruşturmada AB'nin kamu ihaleleri ve yatırımlarında Çinli şirketlere sürekli engeller çıkardığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin'in ikili diyaloglarda sürekli iyi niyet ve samimiyet göstermesine rağmen AB, tek taraflı önlemlere başvurmayı ve yeni korumacı engeller oluşturmayı ısrarla sürdürüyor. Bu tutum, yalnızca Çin şirketlerine değil adil rekabete de zarar veriyor."

AB Komisyonu, 20 Haziran'da, Çinli şirketlerin üye ülkelerde tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon avroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulması kararının alındığını açıklamıştı.

Komisyon, söz konusu önlemle Çin'in AB şirketlerine ve AB yapımı tıbbi cihazlara karşı ayrımcılığını durdurmanın amaçlandığı, Çin'in AB şirketlerini uzun süredir bu alanda dışladığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada

Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.