Çin'den AB'nin Tıbbi Cihaz İhalelerine Kısıtlamasına Tepki

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB), Çinli şirketlerin üye ülkelerde tıbbi cihaz ihalelerine girmesine kısıtlama getiren kararına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin kararının "korumacı bir adım" olduğu belirtilerek, Çin'in buna karşı çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Pekin yönetiminin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağı vurgulandı.

Bakanlığın ocak ayında yürüttüğü soruşturmada AB'nin kamu ihaleleri ve yatırımlarında Çinli şirketlere sürekli engeller çıkardığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin'in ikili diyaloglarda sürekli iyi niyet ve samimiyet göstermesine rağmen AB, tek taraflı önlemlere başvurmayı ve yeni korumacı engeller oluşturmayı ısrarla sürdürüyor. Bu tutum, yalnızca Çin şirketlerine değil adil rekabete de zarar veriyor."

AB Komisyonu, 20 Haziran'da, Çinli şirketlerin üye ülkelerde tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon avroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulması kararının alındığını açıklamıştı.

Komisyon, söz konusu önlemle Çin'in AB şirketlerine ve AB yapımı tıbbi cihazlara karşı ayrımcılığını durdurmanın amaçlandığı, Çin'in AB şirketlerini uzun süredir bu alanda dışladığını belirtmişti.