Çin'den AB'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Çin Ticaret Bakanlığı, Cuma günü AB'nin nihai karar taslağına güçlü şekilde itiraz etti.

BRÜKSEL, 5 Ekim (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, Çin yapımı bataryalı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri uygulama yönünde oylama yapıldığını duyurdu.

Komisyonun Cuma günü yaptığı açıklamaya tepkilerini dile getiren birçok Avrupa ülkesi ve otomobil sektörü, söz konusu hamlenin Avrupa Birliği'nin rekabet gücüne zarar veren bir bumerang etkisi yapabileceği uyarısında bulundu.

Komisyon, üye devletlerden gerekli desteği aldığını söylemesine karşın 12 AB üyesi çekimser oy kullanırken, 5 üye de kararın aleyhinde oy verdi. Öte yandan komisyon, AB ile Çin arasında alternatif bir çözüm arama konusundaki çalışmaların sürdüğüne de dikkat çekti.

Gümrük tarifelerine yönelik en güçlü itiraz Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Çarşamba günü Çin'le görüşmelerin sürdürülmesi çağrısı yapmasının ardından Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "Çin yapımı elektrikli otomobillere gümrük vergisi getirmek yanlış olur. Çin'le açık şekilde konuşup görüşmeliyiz. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz" ifadelerini kullandı.

Almanya ile aynı endişeleri paylaşan Macaristan da gümrük tarifeleri aleyhine oy kullandı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cuma günü devlet radyosuna verdiği söyleşide AB'nin Çin'e yönelik gümrük vergisi uygulama önerisine atıfla, "An itibarıyla bize yaptırdıkları ya da AB'nin yapmamızı istediği şey bir ekonomik Soğuk Savaş" dedi.

Slovenya Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanı Matjaz Han da Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifelere karşı çıkarak Avrupa'nın bu yüzden "çok yüksek bir fiyat" ödeyebileceği uyarısında bulundu. Bakan bunun yerine AB ile Çin arasında daha uygulamaya yönelik bir ekonomik ve ticari işbirliği gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

Cuma günkü oylamada Finlandiya çekimser kaldı. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan kıdemli yetkili Jukka Kuurma yerel medyaya yaptığı açıklamada Çin devletinin elektrikli araç sektörüne yönelik "sözde" desteğinin AB'ye verdiği zarar konusunda yeterli kanıtın bulunmadığını söyledi. Kuurma, "İthalata yönelik vergilerin, birliğin genel çıkarına olacağı konusunda pek ikna olmuş değiliz" dedi.

Komisyonun, tartışmalı gümrük vergileri konusundaki duyurusu, Almanya'nın otomotiv sektöründen de itirazlara yol açtı. Komisyonun hamlesini eleştiren sektör temsilcileri, kararın yerel otomobil üreticilerinin rekabet gücünü zedeleyebileceğini belirtti.

Almanya Otomotiv Sektörü Birliği Başkanı Hildegard Muller, Cuma günü yaptığı açıklamada söz konusu oylamanın, küresel işbirliğinden bir adım daha uzaklaşmak anlamına geldiğini ifade etti.

Almanya'nın otomotiv devi Volkswagen de bir açıklama yayımlayarak görüşmeler yoluyla bir çözüme varılması çağrısı yaptı. Şirket, planlanan gümrük vergilerinin yanlış yaklaşım olduğunu ve Avrupa'nın otomotiv sektörünün rekabet gücünü iyileştirmeyeceğini söyledi.

BMW CEO'su Oliver Zipse yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan oylama, Avrupa'nın otomotiv sektörü için ölümcül bir işaret anlamına geliyor. Artık nihai olarak herkesin kaybedeceği bir ticaret çatışmasını önlemek üzere Avrupa Komisyonu ile Çin arasında hızlı bir çözüme ulaşılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Mercedes de sektöre yönelik olumsuz etkiler konusunda endişe taşıyanlardan. Mercedes sözcüsü Almanya'nın DPA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ceza amaçlı gümrük vergilerinin uzun vadede bir sektörün rekabet gücünü daha da kötüleştireceğine inanıyoruz" dedi.

AB'nin açıklamasının ardından Çin AB Ticaret Odası, oylama sonuçları hakkında derin bir hayal kırıklığı ve AB'nin korumacı ticaret önlemlerine başvurması karşısında büyük bir memnuniyetsizlik yaşadıklarını ifade etti.

Oda, Cuma günü yaptığı açıklamada, "AB'yi nihai önlemlere dikkatli şekilde başvurmaya, söz konusu gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemeye ve anlaşmazlık ve ticari gerginliklerin istişare ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına öncelik vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Cuma günü AB'nin nihai karar taslağına güçlü şekilde itiraz etti. AB tarafını ek gümrük tarifeleri getirmenin tehlikesi konusunda dikkatli olmaya davet eden bakanlık sözcüsü, böyle bir uygulamanın herhangi bir sorunu çözmeyeceğini, sadece Çinli işletmelerin Avrupa'da yatırım konusundaki güven ve kararlılığını sarsıp yatırımlarını engelleyeceğini vurguladı.