Çin: Demokratik İlerleme Partisi Yetkilileri Dsö'de Siyasi Manevralarına Son Vermeli

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, tek Çin ilkesine karşı çabaların hiçbir destek bulamayacağını ve başarısızlığa mahkum olacağını söyledi.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, tek Çin ilkesine karşı çabaların hiçbir destek bulamayacağını ve başarısızlığa mahkum olacağını söyledi.

Pazartesi günü konuya ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ma, "Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerine, Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) Taiwan'a ilişkin konularda siyasi manevralarda bulunmaya derhal son vermelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

DSÖ'nün en üst karar merci olan Dünya Sağlık Asamblesi, Pazartesi günü Taiwan'ın yaklaşan yıllık kurula gözlemci olarak katılmasına yönelik teklifin gündeme alınmamasına karar vermişti.

Ma söz konusu kararın, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılık konusunda evrensel uzlaşısını bir kez daha ortaya koyarak halkın iradesini ve genel eğilimi yansıttığını dile getirdi.

Bu ilkeye karşı çıkılmaması gerektiğini belirten sözcü, DPP yetkililerinin sözde "teklifinin" uluslararası uzlaşıyı ihlal ettiğini ve reddedilmeye mahkum olduğunu ifade etti.