Çin: Demokratik İlerici Parti Yetkilileri Taiwan Boğazı'ndaki Statükoya Zarar Veriyor

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Demokratik İlerici Parti (DPP) yetkililerinin "iki devlet" teorisini açık şekilde savunduklarını, ülkeyi bölmek için dış güçlerle işbirliği yaptıklarını ve Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu bozduklarını belirtti.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Demokratik İlerici Parti (DPP) yetkililerinin "iki devlet" teorisini açık şekilde savunduklarını, ülkeyi bölmek için dış güçlerle işbirliği yaptıklarını ve Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu bozduklarını belirtti.

Zhu, Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında bir soru üzerine, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, Çin'in ulusal yeniden birleşme hedefini bozmak için "Taiwan bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçleri cesaretlendirdiğini söyledi.

Dünyada sadece tek bir Çin'in olduğunu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayan Zhu, hem anakara hem de Taiwan'ın tek bir Çin'e ait olduğu gerçeğinin değişmediğini ve Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünün bölünmeyi kabul etmeyeceğini ifade etti.

Sözcü, "Tek Çin ilkesine sağlam şekilde bağlı kalacağız, Taiwan Boğazı'ndaki ilişkilerin barışçı yoldan gelişmesini destekleyeceğiz, bölücülük ve dış müdahaleyi kararlı şekilde yeneceğiz ve ulusal kapsamda yeniden birleşme hedefini tavizsiz şekilde ilerleteceğiz" dedi.

Zhu ayrıca, ABD'nin son dönemde sözde "anakara tehdidini" sansasyonel hale getirmeye yönelik hamlelerinin, Taiwan Boğazı'nda çatışma çıkarmak ve Taiwan'a silah satmak amaçlı olduğunu, bu tür hareketlerin Taiwan vatandaşları için tehlike yaratacağını söyledi.