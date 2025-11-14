Çin Demiryolu Yatırımlarında Yüzde 5,7 Artış

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin, demiryolu inşasında 2025'in ilk 10 ayında istikrarlı bir ilerleme sergileyerek, sabit varlık yatırımlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik artış kaydetti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin açıkladığı verilere göre demiryolu sektöründeki sabit varlık yatırımı ocak-ekim döneminde 671,5 milyar yuana (yaklaşık 94,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Açıklamada yatırımı canlandırmada rol oynayan demiryolu yatırımlarının, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmaya güçlü destek sağladığı belirtildi.

Açıklamaya göre yıl içerisinde demiryolu planlamasını ve inşaatını düzenli bir şekilde ilerleten ve dünya standartlarında modern bir demiryolu ağının inşasını hızlandıran grup, erişilebilirliği ve kapsama alanını daha da geliştirdi ve üst düzey bölgesel bağlantı imkanlarını teşvik etti.

Grup bir sonraki adımda Çin ekonomisinin sürdürülebilir toparlanma ve iyileşmesini desteklemek üzere kilit öneme sahip projelerin inşaatını teşvik etmeye, güvenlik ve kalite kontrolünü güçlendirmeye ve yıllık demiryolu inşaatı yatırım görevlerinin yüksek kalitede tamamlanmasını sağlamaya devam edeceğini belirtti.