Çin Demiryolu Seyahatlerinde Tarihi Rekor

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in demiryolu sektörü, 2025'in ocak-ağustos döneminde yolcu seyahatlerinde tarihi bir rekora ulaştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artışla toplam 3,2 milyar yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Günlük ortalama tren seferi sayısı ise yüzde 7,7 artışla 11.127'ye ulaştı.

Sınır ötesi demiryolu hizmetleri de söz konusu dönemde istikrarlı şekilde sürdürüldü. Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong yüksek hızlı demiryolu hattında yaklaşık 21,15 milyon, Çin-Laos Demiryolu'nda ise 174.000 yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Demiryolu yetkilileri, turizm, sağlık ve eğitim amaçlı gezilere yönelik artan pazar talebini karşılamak amacıyla turizm amaçlı özel tren rotaları oluşturdu.

Söz konusu 8 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1'lik bir artışla toplam 1.551 turizm amaçlı özel treni işletilerek, turizm sektörüne önemli destek sağlandı.