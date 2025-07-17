Çin Demiryolu Seyahatlerinde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin demiryolu ağı, 2025 yılının ilk yarısında 2,24 milyar yolcu seyahati ile tarihi bir rekor kırdı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7'lik bir artışa tekabül ediyor. Altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla günlük ortalama 11.183 tren seferi gerçekleştirildi.

Şirket, en yüksek günlük yolcu trafiğinin, beş günlük İşçi Bayramı tatilinin ilk günü olan 1 Mayıs'ta kaydedildiğini ve tek bir günde tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılarak 23 milyondan fazla yolcu seyahati gerçekleştirildiğini belirtti.

Vize politikalarının daha da gevşetilmesiyle Çin demiryollarında seyahat eden yabancı yolcu sayısında da hızlı bir artış görüldü. 2025 yılının ilk yarısında, yabancı turistler Çin içinde geçen yıla göre yüzde 30,1 artışla yaklaşık 9,15 milyon tren yolculuğu yaptı.

Aynı dönemde sınır ötesi demiryolu taşımacılığı da hızla büyüme kaydetti. Verilere göre Çin-Laos Demiryolu'nda bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artışla 139.000 yolculuk gerçekleştirildi.