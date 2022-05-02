Çin Demiryollarındaki Yolcu ve Yük Taşımacılığı 2021'de Arttı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Demiryolları İdaresi verilerine göre, ülkenin demiryollarındaki yolcu ve yük taşımacılığı 2021'de istikrarlı büyüme kaydetti. İdarenin yayınladığı raporda, ülkedeki demiryollarının geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 18,5'lik artışla 2,61 milyardan fazla yolcunun seyahatinin üstesinden geldiği belirtildi. Çin demiryollarında 2021'de taşınan yük de bir önceki seneye göre yüzde 4,9 artarak 4,77 milyar tonun üzerine çıktı. Raporda, Çin demiryollarının sabit varlık yatırımının 2021'de 748,9 milyar yuan (113,2 milyar ABD doları) olduğu ifade edildi. Ülkenin demiryollarının kapsamı geçen yıl 150.000 kilometreye ulaşırken, bunların 40.000 kilometresini de yüksek hızlı demiryolları oluşturdu.

Xinhua / Güncel