Çin Demiryolları, Yeni Yıl Tatilinden Dönen Yolcu Akışında Zirveye Ulaştı

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yeni yıl tatilinin son günü olan cumartesi günü, demiryollarında dönüş yolculuğu sayısında büyük artış yaşanıyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre demiryollarında cumartesi günü 17,45 milyon yolcu taşımacılığı yapılması bekleniyor. Artan seyahat talebini karşılamak amacıyla 1.343 ek yolcu treni sefer planına dahil edildi.

Günün en yoğun kalkış şehirleri arasında Guangzhou, Beijing ve Chengdu yer alırken, başlıca varış noktaları ise Beijing, Guangzhou ve Shanghai oldu.

Öte yandan, cuma günü ülke genelindeki demiryollarında 12 milyondan fazla yolcu taşındı.

Bu yılki yeni yıl tatili perşembe gününden cumartesi gününe kadar sürüyor.