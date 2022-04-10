Çin Demiryolları Grubu, İlk Çeyrekte Yeni Sözleşme Bedellerinde Artış Kaydetti

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen rapora göre, şirket yılın ilk üç ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 84'lük artışla 605,74 milyar yuan (yaklaşık 95,16 milyar ABD doları) değerinde yeni sözleşme imzaladı. Rapor, Ocak- Mart periyodunda yurtiçinde imzalanan yeni sözleşmelerin değeri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 81,7 artarak 566,16 milyar yuan olurken; yurtdışında imzalanan yeni sözleşmelerin değerinin de yüzde 123,6 arttığını ve 39,58 milyar yuana çıktığını gösterdi. Şirketin toplam geliri, 2021'de bir önceki seneye göre yüzde 10,11'lik artışla 1,07 trilyon yuana ulaştı.

Xinhua / Güncel