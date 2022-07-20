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Çin, demir cevheri tedarikini tek elden sağlamak için devlet şirketi kurdu

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin, demir cevheri tedarikini tek elden sağlamak için devlet şirketi kurdu

Çin, demir-çelik endüstrisinin ham maddesi demir cevheri ticaretini ve bu alandaki maden yatırımlarını koordine etmek üzere yeni bir devlet şirketi kurdu.

Çin, demir-çelik endüstrisinin ham maddesi demir cevheri ticaretini ve bu alandaki maden yatırımlarını koordine etmek üzere yeni bir devlet şirketi kurdu.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, "Çin Maden Kaynakları Grubu" adı verilen şirket, 20 milyar yuan (yaklaşık 3 milyar dolar) sermeye ile ticaret sicil kayıtlarına girdi.

Kayıtlarda, şirketin "madencilik, demir cevheri ticareti ve işlemesi, uluslararası taşımacılık hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi ve varlık yönetim hizmetleri alanlarında faaliyet göstereceği" belirtildi.

Şirketin kurulması, Çin'in küresel demir cevheri ticaretinde söz sahibi olma hedefi doğrultusunda atılmış bir adım olarak görülüyor.

Yeni kurulan şirketin, demir-çelik üretimi ve ticareti yapan şirketlerin satıcılarla ilişkilerini tek elden yürütecek merkezi bir platform işlevi görmesi bekleniyor. Bu sayede şirketlerin pazarlık gücünün artırılması hedefleniyor.

Şirketin, Batı Afrika ülkesi Gine'deki Simandou demir cevheri işletmesi gibi Çin'in yurt dışındaki maden yatırımlarını kontrol edeceği tahmin ediliyor.

Kayıtlarda yeni şirketin yönetiminde en tepedeki 5 kişinin devlete ait 4 büyük demir-çelik ve madencilik şirketinin eski üst düzey yöneticileri olması dikkati çekti. Çin Alüminyum Şirketi (Chinalco), Çin Baovu Çelik Grubu, Anşan Demir ile Çelik Grubu ve Çin Metal Madenleri Şirketi'nin eski yöneticileri, yeni şirketin yönetiminde yer aldı.

Dünyadaki ihraç demir cevherinin yaklaşık yüzde 70'ini satın alan Çin, küresel çelik üretiminin yarısından fazlasını karşılıyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

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