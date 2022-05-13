Çin'deki Yungang Mağaraları'nı Korumak İçin Dijitalleşmeden Yararlanılıyor - Haberler

TAİYUAN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Yungang Araştırma Enstitüsü'nden bir grup teknisyen, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletine bağlı Datong'daki Yungang Mağaraları'ndan Mağara 17'nin dijital versiyonlarını oluşturmaya çalışıyor. Enstitü, Yungang Mağaraları'nın korunması, araştırılması ve idaresiyle ilgileniyor. Enstitü çalışanları, son yıllarda mağaradaki kalıntıların dijital arşivlerini kolaylaştırmak amacıyla verilerin toplanması ve dijitalleştirilmesi için uğraşıyor. Verinin dijitalleştirilmesi sayesinde, kalıntılar üzerinde yeni uygulanabilir araştırma yöntemlerinin keşfedilmesi ve güvenilir, kalıcı bir koruma sağlanması amaçlanıyor. 45 büyük mağarası ve 59.000'den fazla heykeli bulunan Yungang Mağaraları, 2001 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Bugüne kadar, genel veri toplama ve dijitalleştirme çalışmalarının üçte biri tamamlandı.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda bir teknisyen Mağara 17'deki kalıntılarla ilgili veri topluyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki bir ekranda, Yungang Mağaraları'ndaki Mağara 17'de bir Buda heykelinin üç boyutlu görüntüsü yer alıyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda bir personel, Mağara 1'in duvarını restore ediyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'da insanlar, Yungang Mağaraları'nı ziyaret ediyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda bir teknisyen, Mağara 17'deki kalıntılarla ilgili bilgi topluyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda bir teknisyen, Mağara 17'deki kalıntılarla ilgili bilgi topluyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda teknisyenler, Mağara 17'deki kalıntılarla ilgili bilgi topluyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda teknisyenler, Mağara 17'deki kalıntılarla ilgili bilgi topluyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda teknisyenler, Mağara 17'deki kalıntılarla ilgili bilgi topluyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Datong'daki Yungang Mağaraları'nda teknisyenler, Mağara 17'deki kalıntılarla ilgili bilgi topluyor, 11 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)

Xinhua / Güncel