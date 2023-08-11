Çin'deki Yi Etnik Grubunun Festivalinde Dağ Yolu Binlerce Meşaleyle Aydınlatıldı
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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan dolambaçlı bir dağ yolu, Çarşamba gecesi Yi etnik grubunun Meşale Festivali kutlamaları sırasında binlerce meşaleyle aydınlatıldı. Manzaradan çeşitli görüntüler. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guiyang kentinden bildiriyor. (XHTV)
HABER: Çin'deki Yi etnik grubunun festivalinde dağ yolu binlerce meşaleyle aydınlatıldı
KATEGORI·: Kültür
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Manzaradan çeşitli görüntüler
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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan dolambaçlı bir dağ yolu, Çarşamba gecesi Yi etnik grubunun Meşale Festivali kutlamaları sırasında binlerce meşaleyle aydınlatıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guiyang kentinden bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel