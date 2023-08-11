Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Yi Etnik Grubunun Festivalinde Dağ Yolu Binlerce Meşaleyle Aydınlatıldı

Güncel Haberler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan dolambaçlı bir dağ yolu, Çarşamba gecesi Yi etnik grubunun Meşale Festivali kutlamaları sırasında binlerce meşaleyle aydınlatıldı. Manzaradan çeşitli görüntüler. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guiyang kentinden bildiriyor. (XHTV)

HABER: Çin'deki Yi etnik grubunun festivalinde dağ yolu binlerce meşaleyle aydınlatıldı

KATEGORI·: Kültür

ÇEKİM LİSTESİ:

Manzaradan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan dolambaçlı bir dağ yolu, Çarşamba gecesi Yi etnik grubunun Meşale Festivali kutlamaları sırasında binlerce meşaleyle aydınlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guiyang kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title