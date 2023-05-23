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Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya Geldi

Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya Geldi

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HARBİN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Hengdaohezi Kedigiller Yetiştirme Merkezi'nin önemli bir yetiştirme üssü konumundaki Sibirya Kaplanı Parkı'nda bu yıl 10'dan fazla kaplan yavrusu dünyaya geldi.

Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya GeldiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Sibirya Kaplanı Parkı'ndaki Sibirya kaplanı yavruları, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Dayu/Xinhua)

HARBİN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Hengdaohezi Kedigiller Yetiştirme Merkezi'nin önemli bir yetiştirme üssü konumundaki Sibirya Kaplanı Parkı'nda bu yıl 10'dan fazla kaplan yavrusu dünyaya geldi.

Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya GeldiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Sibirya Kaplanı Parkı'ndaki bir Sibirya kaplanı, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya GeldiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Sibirya Kaplanı Parkı'ndaki bir Sibirya kaplanı yavrusu, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya GeldiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Sibirya Kaplanı Parkı'ndaki Sibirya kaplanı yavruları, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya GeldiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Sibirya Kaplanı Parkı'ndaki bir Sibirya kaplanı yavrusu, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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