Çin'deki Yetiştirme Merkezinde Bu Yıl 10'dan Fazla Sibirya Kaplanı Dünyaya Geldi
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HARBİN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Hengdaohezi Kedigiller Yetiştirme Merkezi'nin önemli bir yetiştirme üssü konumundaki Sibirya Kaplanı Parkı'nda bu yıl 10'dan fazla kaplan yavrusu dünyaya geldi.
HARBİN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Hengdaohezi Kedigiller Yetiştirme Merkezi'nin önemli bir yetiştirme üssü konumundaki Sibirya Kaplanı Parkı'nda bu yıl 10'dan fazla kaplan yavrusu dünyaya geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel