Çin'in Sichuan eyaletinde faaliyete geçen 2.400 metre derinlikteki fizik laboratuvarı, dünyanın en derin ve büyük yeraltı laboratuvarı olarak hizmet vermeye başladı. Laboratuvar, bilim insanlarına karanlık maddeyi izlemek için uygun bir alan sağlıyor ve kozmik ışınların engellenmesine yardımcı oluyor.

Çin'deki Yeraltı Laboratuvarı Dünyanın En Derin ve Büyük Laboratuvarı Oldu

CHENGDU, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan ve Perşembe günü faaliyete geçen 2.400 metre derinlikteki fizik laboratuvarı, dünyanın en derin ve büyük yeraltı laboratuvarı oldu.

Bilim insanları, laboratuvarın karanlık madde olarak bilinen görünmez maddeyi izlemek için uygun bir alan sağladığını düşünüyor. Laboratuvarın bulunduğu derinliğin, gözlemi bozan kozmik ışınların çoğunu engellemeye yardımcı olduğu belirtildi.