Çin'deki Yeni Otoyol Onay Belgesini Aldı Güncel Haberler HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou kentindeki Tianchang ile Lai'an'ı birbirine bağlayan otoyoldaki Heying Köprüsü görülüyor, 27 Kasım 2022. 67,135 kilometre uzunluğundaki otoyol onay kontrolünden geçti. HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou kentindeki Tianchang ile Lai'an'ı birbirine bağlayan otoyoldaki Heying Köprüsü görülüyor, 27 Kasım 2022. 67,135 kilometre uzunluğundaki otoyol onay kontrolünden geçti. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti TEM Otoyolu Anhui Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'deki Yeni Otoyol Onay Belgesini Aldı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.