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Çin'deki Yeni Otoyol Onay Belgesini Aldı

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Çin'deki Yeni Otoyol Onay Belgesini Aldı

HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou kentindeki Tianchang ile Lai'an'ı birbirine bağlayan otoyoldaki Heying Köprüsü görülüyor, 27 Kasım 2022. 67,135 kilometre uzunluğundaki otoyol onay kontrolünden geçti.

HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou kentindeki Tianchang ile Lai'an'ı birbirine bağlayan otoyoldaki Heying Köprüsü görülüyor, 27 Kasım 2022.

67,135 kilometre uzunluğundaki otoyol onay kontrolünden geçti. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti TEM Otoyolu Anhui Güncel Haberler

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