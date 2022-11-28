Çin'deki Yeni Otoyol Onay Belgesini Aldı
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HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou kentindeki Tianchang ile Lai'an'ı birbirine bağlayan otoyoldaki Heying Köprüsü görülüyor, 27 Kasım 2022. 67,135 kilometre uzunluğundaki otoyol onay kontrolünden geçti.
HEFEİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Chuzhou kentindeki Tianchang ile Lai'an'ı birbirine bağlayan otoyoldaki Heying Köprüsü görülüyor, 27 Kasım 2022.
67,135 kilometre uzunluğundaki otoyol onay kontrolünden geçti. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel