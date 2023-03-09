Çin'deki Yeni Enerjili Otobüslere Yurt Dışından Yoğun Talep Güncel Haberler ZHENGZHOU, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletine bağlı Zhengzhou'daki Zhengzhou Yutong Otobüs Limited Şirketi yeni enerjili araç fabrikasının personeli, siparişleri yetiştirebilmek için montaj hattında aralıksız çalışıyor. Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhengzhou'daki Zhengzhou Yutong Otobüs Limited Şirketi'ne ait yeni enerjili araç fabrikasının atölyesinde bir aracın iç döşeme montajını yapan personel, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua) ZHENGZHOU, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletine bağlı Zhengzhou'daki Zhengzhou Yutong Otobüs Limited Şirketi yeni enerjili araç fabrikasının personeli, siparişleri yetiştirebilmek için montaj hattında aralıksız çalışıyor. Ürettiği otobüsleri 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç eden Yutong firması, yılbaşından bu yana yurt dışından çok sayıda sipariş aldı. Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhengzhou'daki Zhengzhou Yutong Otobüs Limited Şirketi'ne ait test alanında deneme sürüşü yapan yeni enerjili otobüs, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhengzhou'daki Zhengzhou Yutong Otobüs Limited Şirketi'ne ait yeni enerjili araç fabrikasının atölyesinde çalışan personel, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhengzhou'daki Zhengzhou Yutong Otobüs Limited Şirketi'ne ait yeni enerjili araç fabrikasının atölyesinde çalışan personel, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhengzhou'daki Zhengzhou Yutong Otobüs Limited Şirketi'ne ait yeni enerjili araç fabrikasının atölyesinde bir otobüsün kapısının montajını yapan personel, 8 Mart 2023. (Fotoğraf: Li An/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Henan Güncel Haberler

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