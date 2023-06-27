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Çin'deki Yaz Davos Forumu'nun Açılışı Gerçekleşti

Çin'deki Yaz Davos Forumu'nun Açılışı Gerçekleşti

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TİANJİN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Salı günü yapılan açılış töreni görülüyor, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Salı günü yapılan açılış töreni görülüyor, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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