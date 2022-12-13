Çin'deki Yamdrok Gölü'nün Kartpostallık Manzarası
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LHASA, 13 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Shannan kentinin Nagarze ilçesindeki Yamdrok Gölü'nden bir manzara görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua)
LHASA, 13 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Shannan kentinin Nagarze ilçesindeki Yamdrok Gölü'nden bir manzara görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel