Çin'deki Yamdrok Gölü'nün Kartpostallık Manzarası Güncel Haberler LHASA, 13 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Shannan kentinin Nagarze ilçesindeki Yamdrok Gölü'nden bir manzara görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua) LHASA, 13 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Shannan kentinin Nagarze ilçesindeki Yamdrok Gölü'nden bir manzara görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Tibet Güncel Haberler

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