Çin'deki Yalu Nehri'nde Su Seviyesi Düşüyor

DANDONG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Dandong kentindeki Yalu Nehri'nin su seviyesinin düşmesiyle birlikte, nehir boyunca uzanan kentsel alanlarda temizleme ve kum çıkarma çalışmaları düzenli bir şekilde devam ediyor. Kentteki dükkanlar yeniden faaliyete geçmeye hazırlanırken, nehir boyunca uzanan yollar trafiğe açıldı.

Dandong kenti, Temmuz ayından bu yana yedi kez şiddetli yağışlara maruz kaldı. Bu süre zarfında kente toplam 486.5 milimetrelik yağış düştü. Bu miktar, kentin uzun yıllar boyunca aynı dönemde gördüğü tarihsel ortalamanın yüzde 90 üzerinde gerçekleşti.