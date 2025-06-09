Çin'deki Yabancı Sermayeli Şirketlerin İhracat ve İthalatı Yüzde 4 Arttı

Çin'deki Yabancı Sermayeli Şirketlerin İhracat ve İthalatı Yüzde 4 Arttı
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Çin'deki yabancı sermayeli şirketlerin ihracat ve ithalatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak, arka arkaya 4 ay boyunca büyüme gösterdi. Toplam ticaret hacmi 1,11 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki yabancı sermayeli şirketlerin ihracat ve ithalatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak, art arda 4 ayda büyüme sergiledi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'deki yabancı şirketlerin toplam ticaret hacmi geçtiğimiz ay 1,11 trilyon yuana (154,47 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'de 2025 yılının ilk 5 ayında 73.000'den fazla yabancı şirket ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulundu. Bu, son 5 yılın aynı dönemine göre en yüksek rakam oldu.

Bu şirketlerin toplam ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 5,21 trilyon yuana ulaşarak, ülkenin toplam ticaretinin yüzde 29'unu teşkil etti ve aynı dönemdeki genel ticaret büyümesine 0,7 yüzde puan katkıda bulundu.

Pazartesi günü açıklanan veriler, Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatının, 2025 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 17,94 trilyon yuana yükseldiğini de ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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