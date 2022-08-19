Çin'deki Yabancı Büyükelçiler, Tek-Çin İlkesine Tam Destek Verdi

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de görev yapan pek çok ülkenin büyükelçisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyarete ilişkin, tek-Çin ilkesine verdikleri kesin desteği dile getirirken, ABD'yi Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya çağırdı. Rusya'nın Beijing Büyükelçisi Andrey Denisov, Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin bariz provokasyon olduğunu söyledi. Büyükelçi, ABD tarafını bölgesel istikrara ve uluslararası güvenliğe zarar verecek her türlü eyleme son vermeye çağırdı. Rusya'nın ilke ve tutumunun bu konuda tutarlı olduğunu ifade eden Denisov, ülkesinin tek-Çin ilkesine bağlı kaldığını, Taiwan'ı Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığını ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik her türlü girişime karşı çıktığını vurguladı.0 Denisov, "Dünyada yalnızca bir Çin var ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti bütün Çin'i temsil eden tek meşru hükümettir" dedi. Büyükelçi, Pelosi'nin ziyaretinin, ABD'nin, Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin bildiride verdiği taahhütleri bariz olarak bozduğunu, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını çiğnediğini belirtti.

Büyükelçi, Taiwan meselesinin tamamen Çin'in içişlerine girdiğini ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Taiwan meselesinde gerekli önlemleri almak için her türlü nedeni olduğunun altını çizdi. Küba'nın Beijing Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira da, ülkesinin tek-Çin ilkesini sarsılmaz ve koşulsuz şekilde desteklediğini ve Taiwan meselesine ilişkin ABD provokasyonunun başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Pereira, ABD'nin Taiwan meselesinin tamamen Çin'in içişlerine girdiğini ve diğer ülkelerin müdahale buna karışma hakkı olmadığını açıkça kabul etmesi gerektiğini belirtti. Büyükelçi, ABD'nin Çin'in karşı tedbirlerini hedef alan suçlamalarına ilişkin, bu tür suçlamaların ABD'nin sorumluluklarından kaçmak i çin başvurduğu hileler olduğunu ifade etti. Pereira, ABD'yi diğer ülkelere ciddi şekilde saygı göstermeye, cepheleşmekten kaçınmaya ve karşılıklı faydalar elde etmeye ve kazan-kazan anlayışına dayalı sonuçlara ulaşmaya çağırdı. Fas'ın Beijing Büyükelçisi Aziz Mekouar, ikili dostluğun temeli olan tek-Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olan ülkesinin, bu konuda Çin'i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Mekouar, Fas'ın, BM üye ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine müdahale edilmemesi gibi konulardaki tutumunun, tutarlı, sorumlu, inanılır ve güvenilir olduğunu vurguladı. Büyükelçi, ülkesinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve iki ülkenin her alandaki işbirliğini güçlendirerek yeni fırsatlar yaratmasını umut ettiğini dile getirdi. Guyana'nın Beijing Büyükelçisi Anyin Choo, ülkesinin 50 yıl önce Çin ile diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana, tek-Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını söyledi. Ülkesinin, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı güçlü önlemlerini dest eklediğini belirten büyükelçi, ABD tarafının BM antlaşması ve ulusl ararası ilişkileri düzenleyen temel normlara içtenlikle saygı göstermesine yönelik umudunu ifade etti. Arjantin'in Beijing Büyükelçisi Sabino Vaca Narvaja, ülkesinin her zaman Çin'in yanında olacağını ve tek-Çin ilkesine sadık kalacağını belirtti. Büyükelçi, Pelosi'nin ziyaretinin, Çin'i hedef alan, bölge ve dünyada istikrarı bozan bir provokasyon olduğuna işaret etti. Suudi Arabistan'ın Beijing Büyükelçisi Abdulrahman Ahmad Al-Harbi, Suudi Arabistan'ın tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyma ve içişlerine karışmama politikasının tutarlı ve açık olduğunu söyledi. Büyükelçi, ülkesinin tek-Çin ilkesini kesin şekilde desteklediğini belirtti.