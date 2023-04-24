Çin'deki Yabancı Askeri Ataşeler, Çin Donanmasının Kuruluş Kutlamalarına Katıldı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki 41 ayrı ülkeden 46 deniz kuvveti ataşesi veya deniz işlerinden sorumlu savunma ataşesi, Cumartesi ve Pazar günleri kıyı kenti Qingdao'yu ziyaret etmek üzere davet edildi.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki 41 ayrı ülkeden 46 deniz kuvveti ataşesi veya deniz işlerinden sorumlu savunma ataşesi, Cumartesi ve Pazar günleri kıyı kenti Qingdao'yu ziyaret etmek üzere davet edildi.

Pazar günü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın kuruluşunun 74. yıldönümüydü.

Fransa, ABD, Tayland, Singapur, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerin askeri ataşeleri, programın bir parçası olarak, Donanma Müzesi'ni ziyaret etti, güdümlü füze destroyeri Kaifeng ve kapsamlı tedarik gemisi Kekexili Lake gibi Çin donanma gemilerine çıktı ve Denizaltı Akademisi'ni gezdi.

Askeri ataşeler iki gün süren ziyaretlerinde, Çin donanma subay ve askerlerinin profesyonel yeterliliği, morali ve ahlakından övgüyle bahsetti.

Ataşeler, ziyaret sayesinde, başta deniz kuvvetleri olmak üzere Çin'in ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerini güçlendirme çabalarının yanı sıra kültürü, vizyonu ve sorumluluğu hakkında daha iyi ve derinlemesine bilgi sahibi olduklarını belirttiler. Ataşeler ayrıca, Çin donanması ile karşılıklı etkileşim ve işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki umutlarını dile getirdiler.