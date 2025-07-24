Çin'deki Yaban Hayatı Rehabilitasyon İstasyonu, 211 Hayvanı Kurtardı

Çin'deki Yaban Hayatı Rehabilitasyon İstasyonu, 211 Hayvanı Kurtardı
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Yaban Hayatı Rehabilitasyon ve Üreme İstasyonu, Qilian Dağları'nda 36 farklı türden 211 hayvanı koruma altına alarak, doğa eğitimi ve toplumsal farkındalık faaliyetleri yürütmektedir.

QİLİAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki Qilian Dağları'nın eteklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 3.000 metre yükseklikte yer alan Yaban Hayatı Rehabilitasyon ve Üreme İstasyonu, yaban hayatını kurtarma, popülasyon izleme, doğaya salım sonrası gözlemleme, toplumu bilinçlendirme ve doğa temelli eğitim gibi alanlarda faaliyet yürütüyor.

İstasyon bugüne kadar kar leoparı, Çin çöl kedisi, akbaba, Himalaya mavi koyunu ve Tibet ceylanı gibi 36 farklı türden 211 hayvanı kurtarıp bu hayvanlara barınak sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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