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Çin'deki Xinsheng Köyünde Sonbahar Eşsiz Manzara Sunuyor

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CONGJİANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Congjiang ilçesine bağlı Xinsheng köyünden bir sonbahar manzarası görülüyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wu Dejun/Xinhua)

CONGJİANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Congjiang ilçesine bağlı Xinsheng köyünden bir sonbahar manzarası görülüyor, 31 Ekim 2023.

(Fotoğraf: Wu Dejun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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