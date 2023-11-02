Çin'deki Xinsheng Köyünde Sonbahar Eşsiz Manzara Sunuyor
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CONGJİANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Congjiang ilçesine bağlı Xinsheng köyünden bir sonbahar manzarası görülüyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wu Dejun/Xinhua)
CONGJİANG, 2 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Congjiang ilçesine bağlı Xinsheng köyünden bir sonbahar manzarası görülüyor, 31 Ekim 2023.
(Fotoğraf: Wu Dejun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel