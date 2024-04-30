Çin'deki Wusu şehrinde çamur volkanları patlıyor
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Wusu şehrinde aktif olan volkanlar, çamur püskürtüyor. Bilim insanları, bu volkanik faaliyetlerle depremler arasındaki bağlantıyı araştırıyor.
Yanardağın püskürttüğü çamurun çeşitli görüntüleri
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Wusu şehrinde yıl boyunca patlayan aktif volkanlar, alev ve lav yerine çamur püskürtüyor.
Bilim insanları, volkanik faaliyetler ve depremler arasındaki bağlantıyı araştırmak için çamur volkanlarını araştırıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wusu'dan bildiriyor. (XHTV)