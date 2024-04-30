Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Wusu şehrinde çamur volkanları patlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Xinjiang bölgesindeki Wusu şehrinde aktif olan volkanlar, çamur püskürtüyor. Bilim insanları, bu volkanik faaliyetlerle depremler arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Yanardağın püskürttüğü çamurun çeşitli görüntüleri

Çin'in Xinjiang bölgesindeki Wusu şehrinde yıl boyunca patlayan aktif volkanlar, alev ve lav yerine çamur püskürtüyor.

Bilim insanları, volkanik faaliyetler ve depremler arasındaki bağlantıyı araştırmak için çamur volkanlarını araştırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wusu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title