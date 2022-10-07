Çin'deki Vergi ve Harç Teşvikleri Ekonomiye Güçlü Destek Sunuyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde küçük ve mikro ölçekli işletmeler için vergi iadesi alan vergi mükellefleri, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin, işletmelere yönelik vergi ve harç teşviklerini ve destekleyici politikalarını artırdı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde küçük ve mikro ölçekli işletmeler için vergi iadesi alan vergi mükellefleri, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin, işletmelere yönelik vergi ve harç teşviklerini ve destekleyici politikalarını artırdı. Bu hamle yalnızca finansal kuraklık içindeki şirketlere "zamanında yağmur" sunmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomi için de bir can suyu işlevi gördü.

Devlet Vergi İdaresi'nin resmi verileri, Çin'de vergi iadelerinin, vergi ve harç indirimlerinin ve ertelemelerin 20 Eylül itibarıyla 3,4 trilyon yuanı (yaklaşık 478 milyar ABD doları) aştığını gösterdi.

Toplam tutar, vergi mükelleflerine iade edilen yaklaşık 2,21 trilyon yuan değerinde katma değer vergisi ödemesi, 591,6 milyar yuan vergi ve harç indirimi ile 632,6 milyar yuan ertelenmiş vergi ve harç ödemelerinden oluşuyor.

Birleştirilmiş vergi ve harç teşvikleri, zor durumdaki işletmelerin kurtarılmasında hayati önem taşıyor. Örneğin, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ji'an şehrinde bulunan bir atık yönetim firmasının finans sorumlusu Zhang Leshan'a göre, şirket Mayıs'tan önce negatif kar marjı bildiriyordu.

Ancak, Mayıs ayında 10,48 milyon yuan vergi iadesi ve şirket hesabına iade edilen 160.500 yuan muafiyetin ardından, şirketin aylık karı pozitif bölgeye sıçradı ve 2,86 milyon yuana ulaştı.

Zhang şirketin aylık işletme maliyetlerinin de yüzde 5,3 oranında düştüğünü söyledi ve "Şirketin yıllık faaliyet gelirinde yüzde 25'lik bir artış olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Bir hayvancılık firması olan Zhonghong Sanrong Grubu Limited Şirketi, Temmuz ayında yaklaşık 500.000 yuan tutarında vergi iadesi aldı.

Şirketin yasal temsilcisi Sang Shujun, "Parayı kasaplık piliç yemi olarak kullanılmak üzere soya fasulyesi küspesi, kahverengi pirinç ve diğer ham maddeleri satın almak için kullandık. Üç ay sonra tavuklar iyi bir fiyata satıldı ve çiftçiler bunun meyvelerini topladı" dedi.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan bir ankete göre, politikanın uygulanmasından bu yana vergi iadesi alan firmaların yüzde 90'ı nakit akışlarının iyileştiği kanaatinde.

Bu kapsayıcı vergi ve harç teşviklerine ek olarak, Çin Devlet Konseyi'nin geçen haftaki bir yürütme toplantısında; piyasa kuruluşlarının, özellikle de mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, serbest meslek sahibi hane halkları ve imalat firmalarının üzerindeki yükü daha da hafifletmek için devlet tarafından alınan belirli ücret ve teminat ödemelerini erteleme kararı alındı.

Beijing Ulusal Muhasebe Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Li Xuhong, 2022'de uygulanan vergi ve ücret politikalarının temel olarak bilim-teknoloji ve imalat şirketleri ile mikro, küçük ve orta ölçekli firmalar gibi kilit işletmelere destek vermeye odaklandığını bildirdi. Li, finansal sıkıntı yaşayan piyasa varlıkları için tam olarak "damla sulama" yönteminin hedeflendiğini belirtti.

NBS verilerine göre, ekonomiyi istikrara kavuşturmak için uygulanan politikalar ve alınan önlemler etkisini göstermeye devam ederken, sıcak hava dalgalarının olumsuz etkileri de azaldıkça, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) genişleme bölgesine geri döndü.

İmalat sektörü PMI endeksi, Ağustos'taki 49,4 seviyesinin ardından Eylül ayında, eşik değer olan 50'nin üzerine çıkarak 50,1 seviyesinde geldi.

Veriler, Eylül ayında imalat şirketlerinin güveninin güçlendiğini ve üretim ve operasyon aktivitesi beklentisi alt endeksinin bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 53,4'e çıktığını gösterdi.

NBS yetkilisi Fu Linghui, "Destekleyici politikalar yürürlüğe girmeye devam ettikçe, ekonomik toparlanmanın temelleri daha da sağlamlaştırılacak" dedi.