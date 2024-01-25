Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Vahşi Panda Nüfusu Artıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'de vahşi doğadaki dev panda nüfusu 1980'lerde yaklaşık 1.100 iken şu anda 1.900 civarına yükselmiş durumda. Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi yetkilisi Zhang Yue, bu artışın Çin'in koruma çabalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'de vahşi doğadaki dev panda nüfusu 1980'lerde yaklaşık 1.100 iken şu anda 1.900 civarına yükselmiş durumda.

Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi yetkilisi Zhang Yue Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu önemli artışın büyük ölçüde Çin'in koruma çabalarını artırmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Zhang, Ekim 2021'de toplam 22.000 kilometrekareden büyük bir alana kurulan Dev Panda Ulusal Parkı'nın, vahşi dev pandaların yaklaşık yüzde 72'sine kayda değer koruma sağladığını söyledi.

İdarenin verileri, dev panda habitatının korunan alanlarının 2012 yılından bu yana 1,39 milyon hektardan 2,58 milyon hektara çıktığını gösterdi. Bu sayede vahşi panda nüfusunun güvenliği ve sürdürülebilir gelişimi etkin şekilde sağlanabiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Çin Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title