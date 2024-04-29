Çin'deki Unicorn Şirketlerin Sayısı 369'a Ulaştı

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Zhongguancun Forumu'nda Pazar günü açıklanan bir rapora göre, Çin'de değeri 1 milyar ABD dolarını aşan startup şirketlerin, diğer bir deyişle unicorn'ların sayısı 369'a ulaştı.

Çin'deki unicorn girişim gelişimine ilişkin rapora göre, ülkedeki unicorn şirketlerin sayısı küresel çapta bu tür şirketlerin toplam sayısının dörtte birinden fazlasına denk geliyor.

Çin'in teknolojik inovasyon alanındaki genel gücü son yıllarda istikrarlı şekilde arttı. Uzmanlar, ülkenin çok sayıda unicorn şirket geliştirdiğini ve kaliteli yeni üretici güçlerin büyütülmesi için daimi bir ivme sağladığını kaydediyor.

Çin'deki 369 unicorn şirketi, yapay zeka ve entegre devre alanları başta olmak üzere 16 sektörde faaliyet gösteriyor.

Bölge açısından bakıldığında söz konusu şirketler ülke çapında 47 şehre yayılmış olup, yüzde 60'ından fazlası Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou ve Hangzhou'da yoğunlaşıyor.

Şirketlerden 67'si geçtiğimiz yıl unicorn şirket olmaya hak kazandı.

Rapora göre Beijing kentti 114 adet unicorn şirketle ülke çapında ilk sırada yer alıyor.