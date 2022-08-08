Haber : Çin'deki Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarında İlk Kez Çevre Hizmetlerine Odaklanılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'deki Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarında İlk Kez Çevre Hizmetlerine Odaklanılacak

 - Güncelleme:
Çin'deki Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarında İlk Kez Çevre Hizmetlerine Odaklanılacak

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) organizatörlerinden Beijing Capital Grubu Sergi & Etkinlik Şirketi, yaklaşan etkinlikte ilk kez çevre hizmetlerine odaklanılacağını bildirdi.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) organizatörlerinden Beijing Capital Grubu Sergi & Etkinlik Şirketi, yaklaşan etkinlikte ilk kez çevre hizmetlerine odaklanılacağını bildirdi. Düşük karbonlu enerji, karbon ekonomisi, karbon nötrlüğü ve yeşil teknoloji gibi alanlara odaklanan fuarda, ilgili şirketleri inovasyona ve işbirliğine teşvik etmek için küresel çevre hizmetleri sektöründeki en yeni başarılar ve teknoloji uygulamaları sergilenecek. Fuar kapsamında karbon zirvesi ve nötrlüğü, karbon ticareti ve yeşil şehirler gibi çevre hizmetlerine ilişkin konuları tartışmak için 30'a yakın forum ve toplantı düzenlenecek. Fuardaki bu yeni bölüm, Çin'in "çift karbon" hedeflerinin altyapısı üzerine inşa edildi. Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak için çaba göstereceğini açıklamıştı. 2022 CIFTIS'in 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Beijing'de yapılması planlanıyor. Fuar kapsamında, küresel hizmet ticareti zirvesi, sergiler, forumlar, yeni ürün ve teknoloji tanıtımları, iş promosyonları ve tartışmaları ile destekleyici faaliyetler düzenlenecek.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title