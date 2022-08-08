Çin'deki Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarında İlk Kez Çevre Hizmetlerine Odaklanılacak

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) organizatörlerinden Beijing Capital Grubu Sergi & Etkinlik Şirketi, yaklaşan etkinlikte ilk kez çevre hizmetlerine odaklanılacağını bildirdi. Düşük karbonlu enerji, karbon ekonomisi, karbon nötrlüğü ve yeşil teknoloji gibi alanlara odaklanan fuarda, ilgili şirketleri inovasyona ve işbirliğine teşvik etmek için küresel çevre hizmetleri sektöründeki en yeni başarılar ve teknoloji uygulamaları sergilenecek. Fuar kapsamında karbon zirvesi ve nötrlüğü, karbon ticareti ve yeşil şehirler gibi çevre hizmetlerine ilişkin konuları tartışmak için 30'a yakın forum ve toplantı düzenlenecek. Fuardaki bu yeni bölüm, Çin'in "çift karbon" hedeflerinin altyapısı üzerine inşa edildi. Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak için çaba göstereceğini açıklamıştı. 2022 CIFTIS'in 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Beijing'de yapılması planlanıyor. Fuar kapsamında, küresel hizmet ticareti zirvesi, sergiler, forumlar, yeni ürün ve teknoloji tanıtımları, iş promosyonları ve tartışmaları ile destekleyici faaliyetler düzenlenecek.