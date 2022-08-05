Çin'deki Ulusal Su Parkı Sayısı 2025 Yılına Kadar 1.000'in Üzerine Çıkacak

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Çin, 2025 yılının sonuna kadar 1.000'in üzerinde ulusal düzeyde su koruma manzaralı noktaya sahip olacak. Bakanlığın yayınladığı bir yönergeye göre, 2021-2025 döneminde söz konusu manzaralı noktalardan 100'den fazla inşa edilecek. Suyun korunması ile gezmeyi birleştiren su parklarının geliştirilmesi, nehirlerin ve göllerin sağlıklı durumunun sürdürülmesi ile insanların daha iyi yaşama dair ihtiyaçlarını karşılayabilir. Son resmi sayıma göre, Çin'de Sarı Nehir üzerindeki Xiaolangdi Baraj Gölü de dahil olmak üzere ülkedeki 31 eyalet düzeyinde bölgeyi kapsayan 902 ulusal su parkı bulunuyor.