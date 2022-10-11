Çin'deki Ulusal Parkta Sürücüsüz Otobüslerle Turlar Başladı Güncel Haberler HEFEİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda turistler sürücüsüz tur otobüsüne biniyor, 11 Ekim 2022. Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda kısa süre önce kendi kendine çalışan araçları teşvik eden bir proje uygulamaya geçti. HEFEİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda turistler sürücüsüz tur otobüsüne biniyor, 11 Ekim 2022. Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda kısa süre önce kendi kendine çalışan araçları teşvik eden bir proje uygulamaya geçti. Sürücüsüz tur otobüsü, insansız otomat, insansız süpürme makinesi ve diğer araçlar turistlere hizmet vermeye başladı. (Fotoğraf: Guo Chen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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