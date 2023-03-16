Çin'deki Ulusal Parkta Kaplan ve Leopar Nüfusu Artıyor

Kuzeydoğu Çin Kaplanı ve Leopar Ulusal Parkı, geliştirilmiş izleme sistemi sayesinde vahşi kaplan ve leopar nüfusunda önemli bir artış kaydetti.

Kuzeydoğu Çin Kaplanı ve Leopar Ulusal Parkı, geliştirilmiş izleme sistemi sayesinde vahşi kaplan ve leopar nüfusunda önemli bir artış kaydetti.

Çin'in Heilongjiang ve Jilin eyaletlerinin birleştiği noktadaki dağlarda yer alan ulusal park, Çin'deki en büyük Sibirya kaplanı ve Amur leoparı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda ulusal park bölgesinin yarısından fazlasında Sibirya kaplanı faaliyetleri tespit edildi.

SES (Çince): GU BAOCHEN, Fotoğrafçı:

"Dişi kaplanlar yavrularını ancak 4 aylık olduktan sonra dışarı çıkarır. 4 aylık olmadan asla çıkarmazlar. Bu fotoğrafı kızılötesi kameramla çektim. Ayak izlerini bile görebiliyorsunuz."

Ulusal park, başta Sibirya kaplanları ve Amur leoparları olmak üzere parktaki vahşi hayvanların gerçek zamanlı dinamik takibini yapmak için "uzay-yer entegre izleme sistemini" uyguluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hunchun'dan bildiriyor. (XHTV)