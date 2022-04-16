Çin'deki Türk vatandaşları Pekin Büyükelçiliğinin iftarında bir araya geldi

Çin'in başkenti Pekin'deki Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliğinde düzenlenen iftarda buluştu. Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara, kentte yaşayan Türk vatandaşları ile büyükelçilik personeli katıldı. Büyükelçi Önen iftar programında yaptığı konuşmada, Türk vatandaşlarını bir araya getirmeyi artık bir geleneğe dönüştürdüklerine işaret ederek, tüm misafirlerin Ramazan ayını kutladı. Önen, "Bugüne kadar geleneksel hale getirdiğimiz iftar programını hep birlikte icra ediyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Artık geleneksel hale geldik diyebiliriz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayınızı hepinizin canı gönülden kutluyorum. İnşallah Rabbim hepinizi ailenizle, sevdiklerinizle sağlıkla, huzurla bayrama kavuştursun. Tabi biliyorsunuz pandemi şartları hala çok sıkı bir şekilde Çin'de devam ettiği için birçoğumuz Türkiye'ye gidip gelmekte sıkıntı yaşıyoruz, buradayız ve burada bir aile haline geldik. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Cenk Özkömür/İHA)