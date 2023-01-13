Çin'deki Trenlerde Hediye Fuarı Düzenleniyor
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ZHENYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde hazırlıkları kolaylaştırmak ve yolcuların kutlama ürünleri satın almasını sağlamak amacıyla son günlerde bazı trenlerde geçici bir hediye fuarı düzenleniyor.
ZHENYUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde hazırlıkları kolaylaştırmak ve yolcuların kutlama ürünleri satın almasını sağlamak amacıyla son günlerde bazı trenlerde geçici bir hediye fuarı düzenleniyor.
Fuar düzenlenen 5640 ve 5639 numaralı "yavaş trenler" Guizhou eyaletinde, Tongren şehrine bağlı Yuping Dong Özerk İlçesi ile Guizhou'nun merkezi Guiyang arasında sefer yapıyor. Trenler, Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ndeki birkaç kasabadan geçerek 337 km'lik yol boyunca 100'den fazla etnik azınlık köyünü birbirine bağlıyor. Fuarda yerel sanatçılar da performanslar sergiliyor.