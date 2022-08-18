Çin'deki Tianjin Büyük Köprüsü

Çin'in Tianjin kentindeki Tianjin Büyük Köprüsü havadan görüntülendi. Pekin-Şanghay Yüksek Hızlı Demiryolunun bir parçası olarak Langfang ve Qingxian arasında bulunan Tianjin Büyük Köprüsü (Langfang-Qingxian viyadüğü) 113.7 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun köprülerinden biri konumunda. Yapımı 2010 yılında tamamlanan köprü o yıl, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun ikinci köprüsü olarak kayıtlara geçmişti.