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Çin'deki Tianjin Büyük Köprüsü

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Çin'in Tianjin kentindeki Tianjin Büyük Köprüsü havadan görüntülendi.

Çin'in Tianjin kentindeki Tianjin Büyük Köprüsü havadan görüntülendi. Pekin-Şanghay Yüksek Hızlı Demiryolunun bir parçası olarak Langfang ve Qingxian arasında bulunan Tianjin Büyük Köprüsü (Langfang-Qingxian viyadüğü) 113.7 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun köprülerinden biri konumunda. Yapımı 2010 yılında tamamlanan köprü o yıl, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun ikinci köprüsü olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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